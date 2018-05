Politie pluist mobieltje uit na verkeersongeluk

Water­schaps­par­tij wil onderzoek zeesluis

7:40 Een zeesluis in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen is hét middel om de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden en het water tegen te houden. Daar pleit de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij wil dat de Tweede Kamer in 2020 de zeesluis opneemt in de plannen. De Deltacommissaris vindt dat te vroeg.