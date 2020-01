Politie plukt Wajonger van de weg met dikke ketting om zijn nek en Rolex aan zijn pols

Heerenveen-supporters waren gewaar­schuwd voor confronta­tie

17:07 Een ruzie op sociale media is de oorzaak van de confrontatie tussen supporters van Feyenoord en Heerenveen zaterdag in Woerden. Een van de Heerenveensupporters had op Facebook een paar Feyenoorders uitgedaagd. Daarop dreigden de aanhangers van de stadionclub het voetbalavondje van de Friezen te komen verstoren in het Woerdense café Onze Vrienden, iets dat ook gebeurde.