Politie rolt grote nepkledingzaak op: voor dik 350.000 euro aan schoenen en kleding

Tijdens Holland Pop werd er naakt gezwommen in de Kralingse Plas

18:00 Een concert, festival of ander event aan de Kralingse Plas? Daar kijken we nu niet meer van op, maar in 1970 was dat wel anders. De komst van het driedaagse muziekfestijn Holland Pop hield de gemoederen flink bezig. De geproduceerde decibellen waren tot ver in de regio te horen.