Politie Rotterdam lost schoten bij aanhouding

Royale nieuwbouw Berkel krijgt er nog heel veel goud bij: om te beginnen een Gouden Podium

22 januari De Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs is een wijk die al sinds 2004 in ontwikkeling is. Wie regelmatig over de N471 rijdt, herkent de inmiddels flink gegroeide buurt aan de waterrijke straten met soms royale woningen. Het Gouden Podium komt daar nu bij. De woningen zijn sinds gisteren te koop.