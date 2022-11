Politie Rotterdam pakt rijbewijs af van dronken vrachtwagenchauffeur

De chauffeur slingerde over de N209 bij de Doenkade in Rotterdam-Schiebroek en reed maar 20 kilometer per uur. Dat was voor de politie aanleiding om de truck tot stoppen te manen.



Toen de man uitgestapt was, bleek ook nog dat hij in zijn broek geplast had. Uit een blaastest bleek dat hij veel te veel alcohol gedronken had. ,,Het was een heel hoge uitslag. Dat zien wij niet vaak”, zei de politiewoordvoerder.