Politie rukt groots uit voor melding van vuurwapen, treft verwarde bewoner met stofzuigerslang aan

Video Café aan Hillelaan op last van burgemees­ter Aboutaleb dicht na schietpar­tij

13 juni Café Première aan de Hillelaan in Rotterdam-Zuid, waar van vrijdag- op zaterdagnacht voor de ingang een schietpartij plaatsvond, is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb gesloten. De sluiting is in ieder geval voor twee weken.