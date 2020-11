Politie schiet betrokkene woningoverval in Rotterdam-Vreewijk neer

UPDATE / VIDEOIn het tumult dat vanavond ontstond na een woningoverval aan het Meiland in Rotterdam-Vreewijk is één van de betrokkenen door de politie neergeschoten. De man verkeert buiten levensgevaar.

Bij het incident in de woning ontstond een dreigende situatie waardoor een van de agenten zich genoodzaakt voelde om zijn vuurwapen te trekken en een man neer te schieten. Er werden daarna elf aanhoudingen verricht. Bij de woningoverval is ook door iemand anders geschoten. Een man raakte daardoor gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer was niet levensbedreigend gewond geraakt.

Volledig scherm Na de woningoverval werden twee verdachten aangehouden door de politie. © FOTO MEDIATV

Even na zessen drongen drie mannen de woning binnen, waar meerdere mensen aanwezig waren. Omwonenden hoorde veel geschreeuw. In het tumult dat daarna ontstond werd enkele keren geschoten. In eerste instantie werd gesproken van een gijzeling, maar daarvan was geen sprake. De hulpdiensten schatten de situatie zo ernstig in dat meteen een traumahelikopter naar de wijk werd gestuurd voor medische assistentie.

Meerdere betrokkenen vluchtten de wijk in. Er werden enkele gespecialiseerde teams van de politie ingezet om arrestaties te verrichten. Diverse straten in de omgeving van het Meiland werden voor publiek afgesloten. Of de arrestanten elkaar kennen is nog onduidelijk. De politie heeft een vuurwapen aangetroffen.

Rond half negen werd de politie-inzet in de wijk afgeschaald. Wel bleef het Meiland op slot voor verder politie-onderzoek.

Als een agent zijn wapen heeft gebruikt en door politievuur letsel is ontstaan, volgt een onderzoek door de Rijksrecherche. In alle andere gevallen waarin geweld door de politie gebruikt is, volgt een geweldsrapportage en zonodig een intern onderzoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.