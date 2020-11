Politie schiet betrokkene woningoverval in Rotterdamn-Vreewijk neer

Rechtbank reageert snoeihard op ‘ernstige vorm van zinloos uitgaansge­weld’

20 november ,,Karakterloos en laag. Het is een ernstige vorm van zinloos uitgaansgeweld. Een buitengewoon lafhartige aanval die voor het slachtoffer levensbedreigend had kunnen zijn. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd.’’ De rechtbank reageerde vanmiddag snoeihard in de richting van de verdachten bij haar uitspraak in de zaak rond de mishandeling van een 22-jarige Rotterdammer bij uitgaansgelegenheid Villa Thalia.