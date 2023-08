Politie schiet op verdachte na melding vuurwapen in het Lage Land

met video Een waar speelpara­dijs, en dat midden in een museum: ‘Na een paar minuten ben je echt kapot’

Als je vanaf de Westzeedijk naar de iconische Kunsthal kijkt, kun je er niet omheen: een gigantisch luchtkussen met daarop drie enorme opblaasballen. Bijzonder, want deze staat niet vóór maar midden ín het museum. Officieel is het een kunstinstallatie, maar voor de kinderen (en volwassenen) die er opklimmen, is het een waar speelparadijs.