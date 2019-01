Politie slaat kopschoppers uit internetfilmpje in de boeien

Jongen (13) betaalt afhaalmaal­tijd met nepgeld: Berenbezor­ger blijkt agent

21 januari Een 13-jarige jongen die gisteravond met nepgeld een maaltijdbezorger in Rotterdam wilde oplichten, is van een koude kermis thuisgekomen. De bezorgbeer was net zo nep als het geld van de verdachte. Het was namelijk een politieagent.