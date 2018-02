Politie stelt groot onderzoek in naar vermissing Orlando (17)

updateDe 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam is nog steeds vermist. Vanmiddag werd bekend dat hij vorige week zondagavond voor het laatst gezien is in Den Haag. In deze stad had hij een internetdate. De politie vermoedt dat hem iets is overkomen en is een groot onderzoek gestart.

De man met wie Orlando via een dating-app heeft afgesproken heeft tegenover de politie verklaard dat hij de jongen heeft afgezet op de Böttgerwater in de wijk Ypenburg. Volgens de man zou Orlando vanuit hier richting Rotterdam vertrekken. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Quote Het gaat om een jongen met een heel druk sociaal leven. Dit patroon klopt gewoon niet woordvoerder politie De politie ontdekte de internetdate door uitvoerige gesprekken met familie en vrienden van Orlando. Ook zijn de telefoon- en bankgegevens van de vermiste Rotterdamse scholier onderzocht. De sporen leidden naar Den Haag, maar de man van de dating-app is dus de laatste die Orlando heeft gezien.



Volgens vrienden en familie spreekt Orlando weliswaar vaker met mannen af, maar blijft hij daarna nooit weg. Daarom, en omdat de pinpas en telefoon van de jongen sinds zondag niet meer zijn gebruikt, houdt de politie er rekening mee dat hem iets is overkomen. ,,Het gaat om een jongen met een heel druk sociaal leven. Dit patroon klopt gewoon niet”, zegt een woordvoerder van de politie. Ook als Orlando op dit moment ergens uit vrije wil verblijft, is er volgens haar een grote kans op een misdrijf. ,,Hij is minderjarig en dus heet het ‘onttrekken aan bevoegd gezag’ als iemand hem nu onderdak biedt.”

Groot onderzoek

De politie is een groot onderzoek gestart en is daarom dringend op zoek naar getuigen. ,,We doen alles wat we kunnen. Ons onderzoek is op verschillende manieren opgeschaald. Er werken nu meer mensen aan en we hebben meer bevoegdheden. We mogen nu camerabeelden opvragen en telefoons aftappen en meer dingen die we liever achter de schermen houden in het belang van de opsporing.”

De Böttgerwater in Den Haag, de plek waar Orlando is afgezet, is niet voorzien van camera’s. Volgens de politiewoordvoerder heeft buurtonderzoek en het uitkijken van andere camerabeelden uit de omgeving nog niks opgeleverd.

De politie heeft een paar specifieke vragen in haar zoektocht naar getuigen: ,,Wie heeft Orlando zondag nog gezien in Den Haag, in het openbaar vervoer of in Rotterdam? Ook willen wij graag weten of hij dan in het gezelschap was van iemand.”

Radeloos

Familie en vrienden van Orlando zijn inmiddels radeloos. ,,We weten niet meer wat we moeten doen. Dit is zo zwaar voor iedereen”, zegt zijn beste vriendin Noha. Dat de internetdate heeft verklaard dat hij Orlando in Ypenburg heeft afgezet maakt de vermissing volgens haar ‘alleen maar onduidelijker’. Wat hen extra ongerust maakt: volgens Orlando’s naasten zijn de laatste smsje’s die hij aan zijn moeder stuurde, niet door hem zelf geschreven. ,,Honderd procent weet je dat nooit zeker, maar in die smsje’s staat ‘misschien’ en ‘oké’, terwijl Orlando áltijd ‘miss’ en ‘ok’ schreef.”

Op dit moment zijn familieleden en vrienden te overstuur om een zoekactie op poten te zetten. ,,En we willen de politie niet voor de voeten lopen. Maar als Orlando later deze week nog steeds niet gevonden is, gaan we zeker weten zelf zoeken.”