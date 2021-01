Politie tegen ‘onderzoekers’ brand Plaswijckpark: stop met uiten bedreigingen en namen en shamen

Vermoede­lijk dronken man knalt tegen reclame­bord, probeert te vluchten en valt hulpdien­sten aan

7:45 Een vermoedelijk benevelde 47-jarige bestuurder heeft het in de nacht van vrijdag of zaterdag wel erg bont gemaakt. Op de Vrijenburglaan in Barendrecht raakte hij de macht over het stuur kwijt, vloog over een rotonde heen, knalde tegen een lantaarnpaal en kwam tegen een reclamebord tot stilstand. Vervolgens probeerde hij via een sloot te vluchten. Toen dat niet lukte, viel hij een agent en ambulancebroeder aan.