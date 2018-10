Politie toont hoe ze een volledige hennepkwekerij onder het toilet vindt

Daders brute beroving wel in beeld maar nog niet gevonden

11:01 Hoewel de politie beschikt over duidelijke beelden van twee mannen die in juni in Rotterdam een 77-jarige ondernemer op gewelddadige wijze beroofden, lopen de daders nog vrij rond. Daarom zijn de beelden gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht naar buiten gebracht.