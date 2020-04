Politie treft 8 personen aan in volledige ‘shisha lounge’ in Rotterdamse woning

Rijkswater­staat: te stijve Botlekbrug kon scheuren door construc­tie­fout

9:36 Bij de bouw van de Botlekbrug is een ernstige ontwerpfout gemaakt. De constructie was te stijf en zou na verloop van jaren onder druk van de treinen en het autoverkeer kunnen scheuren. Rijkswaterstaat heeft dit op vragen van het AD bevestigd. Eind vorig jaar is de brug flexibeler gemaakt.