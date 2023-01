Politie valt woning Berkel en Rodenrijs binnen na melding over vuurwapen

RAADPLAAT Wat een heerlijk winters plaatje van oud-Rotterdam: waar was dit?

Ha, hier maakt ons hart toch even een sprongetje. Wat een heerlijk winters plaatje van oud-Rotterdam krijgen we voorgeschoteld. Kijk naar het wasgoed dat in de bittere kou op het balkonnetje hangt te drogen en het rijtje besneeuwde oldtimers voor het woonblok. Ja, toen was geluk nog héél gewoon.

8 januari