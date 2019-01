Politie vindt 155.000 euro, horloges en sieraden in huizen van drie douaniers

VIDEO 100 jaar Spido, van pendel­dienst tot Rotterdam­se topattrac­tie

18 januari Rederij Spido is niet meer weg te denken uit Rotterdam. Precies een eeuw geleden begonnen als een pendeldienst voor zeelieden, beschikt het bedrijf tegenwoordig over de meest luxueuze vaartuigen, waarmee toeristen uit binnen- en buitenland een bijzondere blik op de architectonische hoogstandjes in de Maasstad én de indrukwekkende haven wordt gegund. De historie van een oer-Rotterdamse topattractie, van 1919 tot nu, in een notendop.