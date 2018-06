Politie vindt 220.000 euro in vuilnisbak

Politie zet bunker in bij inval bedrijfs­pand witwason­der­zoek

17:14 De politie heeft deze week in een groot witwasonderzoek vier vuurwapens, drie ton aan contant geld, twee auto's, kunstwerken, sieraden en horloges in beslag genomen. De buit kwam aan het licht na doorzoekingen in vijf woningen en een bedrijfspand in Rotterdam en Rhoon. Er is ook beslag gelegd op een Rotterdamse woning van 3 miljoen euro.