Politie vindt bij huiszoeking 100.000 euro in boodschappentassen

De politie kreeg vrijdagavond een melding binnen over een ruzie tussen buurtbewoners in een woning aan de Meester Willemstraat. Een van de mannen had mogelijk een vuurwapen.



Agenten die ter plaatse gingen, zagen drie mannen die aan het signalement voldeden, maar die bleken er niets mee te maken te hebben. De dienders bleven in de omgeving en zagen even later een man bij de woning. De man is aangehouden op verdenking van bedreiging en wapenbezit.



In de woning vonden agenten boodschappentassen met ruim 100.000 euro aan contanten. In de woning lag ook meer dan een kilo aan verdovende middelen. Een vuurwapen werd niet gevonden.



De 20-jarige verdachte zit nog vast, meldde de politie in een persbericht over de vondst vandaag.