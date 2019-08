Politie vindt meer dan 1,5 ton cash bij preventief fouilleren in Charlois

Column ‘Het is misschien te veel gevraagd wethouder­tjes, maar doet toch eens even normaal’

14:16 En het was zo'n machtig mooi initiatief van Humanitas. De BOR, de Begeleide Omgang Rotterdam. Stel je hebt Timo, een joch van 5 jaar. Het laatste keer dat hij zijn vader zag was toen die op zijn moeder stond in te beuken. En dat is intussen 3 jaar geleden.