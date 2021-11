Politie vindt negen 3D-printers, die onderdelen van vuurwapens maakten

Afgelopen woensdag werden drie inzittenden van een personenauto aangehouden op de A4 bij Leiden. De auto was naar voren gekomen in een lopend onderzoek. De politie vond in het voertuig een vuurwapen en doorzocht vervolgens het huis van een van de verdachten, een 30-jarige man uit Rhoon. In zijn huis stonden negen 3D-printers die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Ook vonden de agenten in het pand enkele tientallen onderdelen die al geprint en klaar waren.

Voor het eerst

Het is in Nederland niet eerder gebeurd dat de Nederlandse politie een werkplaats met 3D-printers van deze grootte aantrof. Het zelf maken van vuurwapens door middel van 3D-printers is geen compleet nieuw fenomeen: een paar maanden terug, in augustus, werd nog een 30-jarige man aangehouden in Rotterdam die in bezit bleek van een zelfgemaakt pistool. De vondst wordt door de Landelijke Eenheid en diverse partners onderzocht.