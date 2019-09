Politie vindt vluchtauto van autokapers na schietpartij Alexandrium

Oude beelden van Tuindorp Vreewijk vrijdag te zien op NPO 2

17:50 De bouw van Tuindorp Vreewijk staat vrijdag centraal in de serie Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen die de NTR momenteel uitzendt. In de aflevering zijn veel oude archiefbeelden te zien. Oud-bewoners vertellen welke rol Vreewijk speelde in het maatschappelijk leven én er is veel aandacht voor de bouw van De Kuip.