Politie vindt vuurwapen in papiercontainer: 18-jarige Rotterdammer aangehouden

Verdachte (49) gewapende overval op kunstwin­kel Voorhaven aangehou­den in pand vol hennepplan­ten

18 januari Een Rotterdammer (49) die ervan verdacht wordt dat hij op 13 maart 2020 een kunstgalerie aan de Voorhaven in Rotterdam heeft overvallen, is opgepakt. De overvaller eiste geld, onder bedreiging van een vuurwapen. De man is vorige week opgepakt in een bedrijfspand in Hellevoetsluis, zo heeft de politie maandag bekendgemaakt. In dat pand zijn hennepplanten aangetroffen.