Politie vindt zwangere vrouw, 5 kinderen ingeklemd tussen autobanden in vrachtwagen

Boksicoon ‘Opa Hekkie’ (90) van Boxing ‘82 overleden

15:00 De Rotterdamse boks- en karateveteraan Jaap van Dok, alias Opa Hekkie, is zaterdagmiddag overleden. Als assistent coach kreeg hij grote bekendheid door zijn rol in de docu-serie van Viceland over boksschool Boxing ‘82 aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Van Dok is 90 jaar oud geworden.