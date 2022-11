Politie vist 10.000 euro uit vuilcontainer in Rotterdam-Zuid

De laatste, wereldbe­roem­de truien van Loes, daar gaan ze, als warme broodjes, eh, truien

Ze is niet meer, breikoningin Loes uit Rotterdam-Carnisse. Maar mochten ze daarboven ook een ‘front row’ hebben, dan zat ze er zaterdag, pontificaal in het midden, breiwerkje op schoot. Genietend van de ‘juicy’ modeshow in haar zo geliefde Charlois. Dag laatste truien, de cirkel is rond. ,,Vet, ik heb een echte Loes!’’

6 november