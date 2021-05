Politie voorkomt mogelijke confrontatie tussen voetbalsupporters in Vlaardingen

Deze ziekenhui­zen in de Rotterdam­se regio helpen bij het vaccineren

7 mei Zes van de zeven ziekenhuizen in de Rotterdamse regio willen helpen bij het vaccineren, waaronder het Erasmus MC. De plannen voor eind mei zijn op dit moment in de maak, waarbij alles afhankelijk is van het aantal beschikbare vaccins. Het doel is om in heel Nederland een half miljoen extra prikken per week te zetten.