Politie vreest wraakacties na mislukte poging om Cor P. te liquideren

Zevenkamp houdt hart vast na reeks autobran­den: ‘Mensen kopen nu even geen nieuwe wagen meer’

Een reeks autobranden houdt een deel van Rotterdam-Zevenkamp in zijn greep. In korte tijd gingen meerdere wagens op de Zevenkampse Ring in vlammen op, allemaal op een parkeerplaats in de buurt van metrostation Nieuw Verlaat. De angst zit er goed in bij omwonenden, van wie er eentje voor de zekerheid een koevoet bij het raam heeft klaarliggen. ‘Ik bemoei me liever nergens mee.’

17 oktober