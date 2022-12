Politie waarschuwt klantenkring van Barendrechtse pornohandelaar ‘mr. Dark’

In de brief worden de ontvangers geadviseerd zich niet verder schuldig te maken aan strafbaar handelen. Ook worden zij erop gewezen dat hun e-mailadressen in het systeem van politie en justitie staan.

De 35-jarige M., ook bekend als mr. Dark, stond eerder dit jaar terecht voor zijn handel in weerzinwekkende porno, het afpersen van tienermeiden én verkrachtingen. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging maar is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Computer

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek werden de computers van M. in beslag genomen en zijn Darkscandals sites offline gehaald. Op Darkscandals werd de mogelijkheid geboden om video’s van gruwelporno te downloaden in zogenaamde ‘packs’. Uit onderzoek is gebleken dat de packs op Darkscandals óók kinderpornografische en dierenpornografische video’s bevatten. Dit is strafbaar, zo staat te lezen in de brief van politie en OM.

Meerdere (internationale) mailadressen die in contact stonden met de Darkscandals sites van M. zijn achterhaald. Vanuit die adressen is betaald of is nieuw videomateriaal aangeboden. Aan deze mailadressen is de waarschuwende brief verzonden.

De klanten van mr. Dark wordt in de brief ook hulp aangeboden. De onderzoeken naar aanbieders en downloaders van dieren- en kinderpornografisch materiaal gaan door.

