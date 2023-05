Politie waarschuwt om niet al op stadsstrand te komen: ‘Enorm gevaarlijk!’

Vader en zoon Baijens en de passie voor het zand: ‘We doen er veel aan in Rotterdam’

De Rotterdamse familie Baijens ademt handbal, al jaren. Als het geen indoor is dan is het wel beachhandbal. Op het strand is vader Danny bondscoach. Zoon Jordy, speler van Volendam in de indoorcompetitie, maakt deel uit van de selectie op het EK beachhandbal in Portugal.