Politie zet auto aan de kant, inzittende heeft schotwond

De politie startte na de melding over de mogelijke gijzelneming van de Krimpenaar een groot onderzoek. Het onderzoek was nog maar net begonnen of er kwam een nieuwe melding binnen, namelijk dat er geschoten zou zijn in een wonin gaan de Rozenburgsestraat in Schiedam. Daarbij zou een gewonde man uit de woning een auto in zijn gedragen, waarna de auto vertrok.