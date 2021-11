Politie zet twintig rechercheurs op rellen Coolsingel: ‘De eersten staan deze week al voor de rechter’

‘Dit zijn gewoon fighters: snoeihard, nietsont­ziend’

Terwijl Rotterdam zijn wonden likt, buigen radicaliserings- en veiligheidsexperts zich over de vraag wat we hier vrijdagavond nu eigenlijk zagen. Was het een geweldsexplosie uit verveling, of een voorbode voor meer ellende? ,,Dit blijft een probleem zolang corona ons leven bepaalt.”

8:33