Politie zette dit jaar vele extra manuren in rond voetbal door Europese successen Feyenoord

De Rotterdamse politie was dit jaar vele extra manuren kwijt aan de wedstrijden van de drie Rotterdamse betaaldvoetbalclubs, het meeste van de afgelopen vier jaar. De reden is logisch: de Europese successen van Feyenoord.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zette de cijfers op verzoek van GroenLinks-raadslid Judith Bokhove op een rij. Met daarbij wel de opmerking dat het lastig is conclusies te trekken omdat door de coronapandemie er de ene keer wel en de andere geen publiek welkom was in de afgelopen jaren.

In 2020 was er daardoor bijvoorbeeld veel minder inzet rond het voetbal: 16.719 manuren. In 2021 telde de politie 45.704 manuren en dit jaar 77.708 uur. Dat is een stijging van bijna 70 procent.

Wat grote invloed had, waren de Europese successen van Feyenoord. De Rotterdamse club haalde de finale van de Conference League en wist ook dit Europese seizoen te overwinteren. Zeker bij bezoek van veel supporters van de tegenpartij vergt dit rond het stadion en in de stad inzet van onder andere de ME. Verder spelen dit seizoen alle drie de Rotterdams betaaldvoetbalclubs weer in de eredivisie.

Tekort aan agenten

Raadslid Bokhove vroeg om de cijfers in een debat over de schaarste van agenten. ,,Als ik een feestje organiseer, moet ik ook zelf zorgen dat het veilig en goed verloopt. Je zou kunnen zeggen dat bij het organiseren van een voetbalwedstrijd, veiligheid in de prijs van een kaartje zit.’’ Politiebond ACP deed recent in De Telegraaf de oproep wedstrijden in de eredivisie zonder publiek te spelen, zodat er meer politie in de wijken is.

Aboutaleb gaf in het debat aan dat er rond voetbal al veel minder inzet is dan tien jaar geleden. ,,Binnen het stadion doet de politie niets. Dat is aan beveiligers. Maar de openbare orde handhaven in de openbare ruimte wil ik niet aan commerciële partijen overlaten.’’

