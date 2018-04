Politie zoekt met speurhond in omgeving vindplaats dode baby

De 19-jarige dochter van de bewoonster van de betreffende woning werd woensdagavond 11 april aangehouden. Ze is de moeder van de baby. De vrouw zit in alle beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mag hebben en alleen met haar advocaat mag spreken.



De politie doet verder geen enkele mededeling over de omstandigheden waaronder het kindje is geboren en wat er toe heeft geleid dat de pasgeboren baby in een vuilniszak op het balkon te leggen.