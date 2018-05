Politie zoekt 'vermiste' echtgenoot die in tuin blijkt te zitten

Minister Van Engelsho­ven opent Nationale Molendag in Schiedam

7:00 Vandaag is het Nationale Molendag, liefst 700 molens in heel het land zijn te bezoeken. Minister Ingrid van Engelshoven opende het evenement gistermiddag eigenhandig in molen De Vrijheid. Want waar kan dat beter dan in Schiedam, waar de grootste molens ter wereld staan én nog steeds in werking zijn?