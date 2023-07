Politieauto rijdt Tiara (22) klem, ‘verboden’ skaters gaan demonstreren: ‘Wij doen niemand kwaad’

Blessurege­voe­lig­heid Kik Pierie valt direct op bij rentree Excelsior: ‘Ik ben uit voorzorg gestopt’

De publiekslieveling van Excelsior is terug. Maar Kik Pierie had zijn rentree anders voorgesteld. Het oefenduel met NAC (2-0) duurde voor hem slechts achttien minuten. Met een pijnlijke knie moest hij de strijd staken, maar er is geen reden tot paniek.