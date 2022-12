Politiebaas waarschuwt voor harde groei cybercrime: ‘Het is een verdienmodel geworden’

update Tussen de 100 en de 150 ongelukken in de regio door ijzel, vanochtend minder glad

De temperaturen zijn weer boven het vriespunt en code oranje is sinds 06.00 uur vanochtend opgeheven, maar de gladheid heeft vannacht tot veel problemen geleid in Rotterdam en omgeving. Bij de ambulancedienst stroomden de meldingen zondagavond binnen. Volgens de politie zijn er tussen de 100 en de 150 ongelukken in de regio gemeld.

19 december