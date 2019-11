Politiebewaking bij Bijenkorf na tip over plunderplannen van jongeren

VIDEO Enorme meerval duikt op tijdens allerlaat­ste visnacht van terminale Donny (31)

20:02 Daar staat hij op de foto: Donny van Koolwijk (31) met een joekel van een vis. Het is in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen omdat de meerval met ruim 2 meter een van de grootste van ons land is, maar ook omdat de visser daar met dat kolossale beest in zijn armen kan staan. Het was namelijk de laatste wens van de terminale Van Koolwijk om deze vis te vangen.