Politiechef Frank Paauw: de Grote Vriendelijke Reus die Rotterdam met bloedend hart verlaat

Vriendelijk, zachtmoedig en uiterst bescheiden. Frank Paauw wil best enkele Rotterdamse en Amsterdamse journalisten te woord staan over zijn transfer naar Amsterdam, maar verwacht geen stevige uitspraken. In de hoofdstad staat hij nu al te boek als een ‘taaie leider’, eentje van het type law-and-order. Daar is tijdens de interviews, in het zonnetje voor het Rotterdamse hoofdbureau, helemaal niets van te merken. ’s Lands meest gewilde politiechef heeft meer weg van de Grote Vriendelijke Reus.