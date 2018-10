Politiehond Bumper: dienstwapen of imagobom?

Bumper heeft ruim honderdduizend volgers op Facebook. De foto van Bumper 'vakantievierend' in het zwembad met baasje Stephan ging viral. Toen de Bumperkalender werd geïntroduceerd stonden mensen er vier uur van tevoren voor in de rij bij het politiebureau in Rotterdam. En sinds deze week is er een Bumperboek. Bij signeersessies krijg je een pootafdruk van Bumper in je boek gestempeld en Bumper presenteerde zijn boek zelf, liggend op de desk van het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. En nee, Bumper is geen rockster. Hij is een politiehond in opleiding. Zo eentje die gretig zijn tanden zet in de arm van een verdachte en pas weer loslaat als zijn baasje het zegt. Want Bumper mag dan een schattig uiterlijk hebben, een politiehond staat als geweldsmiddel bij de politie net iets onder het dienstwapen.