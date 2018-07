Politiehond James houdt verdachte schietpartij aan

Politiehond James heeft vanmorgen in de Van Ghentstraat een 23-jarige Hagenaar gepakt. Hij zou betrokken zijn bij het schietincident in het centrum van de stad.

Vanmorgen rond zes uur werden schoten gelost aan de Joost Banckertplaats. Niemand raakte hierbij gewond. Dankzij een getuige kreeg de politie snel een verdachte in beeld. De man rende weg maar James was net sneller en wist hem te stoppen.

Het is onduidelijk of er ‘zomaar is geschoten’ of dat er een doelwit was. Van dit mogelijke doelwit ontbreekt ieder spoor.