‘Politiek vertrouwen krijg je alleen als je het durft terug te geven’

OpinieHet is tijd om de lokale besluitvorming radicaal anders in te richten, zegt bestuurskunde-student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Jelrik Westra naar aanleiding van de lage opkomstcijfers in zijn stad.

Hoe warm de welkomstwoorden van burgemeester Aboutaleb ook waren, de kersverse gemeenteraadsleden van Rotterdam moesten na hun installatie toch van een koude kermis thuis zijn gekomen. Wat betekent je nieuwe positie als volksvertegenwoordiger immers, als maar 39 procent van de stemmers bij de verkiezingen op kwam dagen? Co Engberts van de PvdA vertolkte het gevoel goed. ,,Hoe voel ik mij gelegitimeerd en met welk recht ga ik mij als volksvertegenwoordiger vier jaar lang door deze stad bewegen?’’, vroeg hij zich af ten overstaan van zijn ambtsgenoten.

Donderdag sprak de raad over de vraag hoe het kan dat Rotterdammers zo massaal thuisbleven. Aboutaleb deed in een brief aan de gemeenteraad alvast een voorzetje: ,,Hoe krijgen we ze weer meer geïnteresseerd in ons mooie werk en vooral, hoe winnen we samen hun vertrouwen, hun mandaat terug?’’ Het resultaat voor nu: na een breed gesteunde PvdA-motie gaat Rotterdam onderzoeken hoe dit dieptepunt in de opkomstcijfers is bereikt.

Gezond opkomstpercentage

Het raadsdebat dat aan de motie voorafging beperkte zich vooral tot één vraag: hoe kan Rotterdam over vier jaar weer een gezond opkomstpercentage noteren? Ik gebruik hier bewust het woord ‘beperkte’, want de vraag die Engberts eerder al stelde is wat mij betreft veel wezenlijker. Voelen de nieuwe gemeenteraadsleden zich nú, de komende vier jaar, wel gelegitimeerd?

Quote Wat mij betreft is het is tijd om de lokale besluitvor­ming radicaal anders in te richten

Ongeveer een derde van Rotterdam heeft in die komende vier jaar immers een stem in de lokale politiek. Kan je met dat mandaat als gemeenteraad grote beslissingen nemen die toch voor de hele stad gelden? Wat mij betreft is het is tijd om de lokale besluitvorming radicaal anders in te richten. Zodat óók de komende vier jaar de mensen die door politieke besluiten geraakt worden mee kunnen praten- en beslissen over deze keuzes.

Eén van de beste manieren om dat te garanderen is via gelote burgerberaden. Hierbij mag een willekeurig gekozen – en dus representatieve – groep Rotterdammers met elkaar politieke besluiten nemen. Maar er zijn ook andere middelen. Floris Baggerman pleitte in het AD eerder al voor een wethouder participatie in Rotterdam. De Jonge Klimaatbeweging riep op tot een generatietoets, waarmee de belangen van toekomstige generaties (sterk ondervertegenwoordigd in de politiek!) beter worden meegewogen bij beleidsvorming.

‘Gewone Rotterdammers’

Ongeacht het middel, het vergt moed om als raad politieke besluitvorming open te stellen voor ‘gewone Rotterdammers’. Maar als alles blijft zoals het nu gaat, voorzie ik dat de Rotterdamse politiek in 2026 nog verder van huis is dan nu. Het heeft immers weinig zin om - zoals Aboutaleb voorstelt - mensen te blijven vragen zich aan te passen aan een politiek systeem dat blijkbaar niet voor ze werkt. Het is beter om dat systeem aan te passen aan de mensen.

