Politiek zegt ‘ja’ tegen Rotterdams Songfestival: bidbook morgen naar Hilversum

Vanochtend wordt in het stadhuis officieel toestemming gegeven om het zogenoemde bidbook in Hilversum in te leveren. Daarin staat onder andere dat Rotterdam 15 miljoen euro uittrekt voor de organisatie, Ahoy heeft aangewezen als plek van het muziekfestijn en er 3000 hotelkamers ‘vrij’ zijn in de periode van het Songfestival. De ervaring met grote evenementen, de moderne uitstraling van deze ‘wereldstad’ en de goede infrastructuur zijn andere pluspunten voor de Maasstad.