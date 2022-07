Politieke clash in Rotterdamse rechtbank: ‘Dit is onbetrouwbaar, onbegrijpelijk’

Ze kennen elkaar al vele jaren. Twee Rotterdamse politieke kopstukken, die het altijd goed konden vinden. Maar erg gezellig is het niet meer tussen Said Kasmi en Carlos Gonçalves. De reden: Kasmi heeft de adviesraad waar Gonçalves sinds kort voorzitter van is, de RRKC, opgeheven. Gonçalves is boos, en pikt het niet. Donderdag stond hij zelfs tegenover het Rotterdamse college in de rechtbank, om het besluit aan te vechten. ,,Dit is heel moeilijk te verkroppen”, zei hij tegen de rechter. ,,Het is een bittere ervaring.”