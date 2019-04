Politiemacht rijdt leerlingen klem bij schoolopdracht: scholier (16) met nep-vuurwapen gearresteerd

Inbraak­golf in Albrands­waard, daders op camerabeel­den te zien

14:51 Inbrekers hebben afgelopen nacht een serie inbraken gepleegd in Albrandswaard. Daarvan werden onder meer voetbalvereniging Rhoon, Villa van Alles in Rhoon en restaurant Kees in Poortugaal de dupe. Verder waren er pogingen tot inbraken bij Boost en zonnestudio Sun Impress in Rhoon. De zonnestudio heeft op Facebook al beveiligingsbeelden geplaatst van de mogelijke dader.