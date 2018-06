Politieonderzoek na aanhouding man met mes in stadhuis Rotterdam

Derde verdachte opgepakt voor dodelijke ripdeal Zino

15:11 In het onderzoek naar de moord op Zino Ignasia (30) uit Roermond is gistermiddag opnieuw een verdachte aangehouden; een 21-jarige Rotterdammer. Hij is de bewoner van het huis van het wooncomplex aan het Sandelingplein in Rotterdam waar Zino werd doodgeschoten. Er zitten nu drie mannen vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Limburger.