Politiestudent verdacht van ontucht met minderjarige meisjes (14 en 15) en het maken van beelden ervan

Opinie ‘Dit is het antwoord op het schrikba­ren­de tekort aan betaalbare huisves­ting in Rotterdam’

11 juli Het roer moet om in het Rotterdamse woonbeleid, zegt Co Engberts. Hij is fractievoorzitter bij de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad. ,,De politiek verliest zich nu in discussies over definities. De praktijk is dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden.”