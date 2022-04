Poncho of zonnebrandcrème? Dit moet je weten over het weer op Koningsdag in de regio Rotterdam

,,Koningsdag lijkt zeer waarschijnlijk droog te verlopen”, zegt weervrouw Roosmarijn Knol van Weerplaza. En mocht er toch wat regen vallen, dan zal dat een kleine hoeveelheid zijn. De zon wordt afgewisseld door wolkenvelden. Mooi meegenomen, is ook dat de wind woensdag juist afzwakt. Hierdoor is het buiten ‘prima toeven’, aldus Weerplaza. In de regio Rotterdam wordt het zo’n 15 graden op de verjaardag van de koning.

Er wordt zo’n 7 tot 10 uur zon verwacht. Voor het eerst dit jaar komt deze week de zonnekracht uit op 5. Mogelijk wordt die ook in de regio Rotterdam behaald. Het is de eerste keer dat de huid dit jaar voor een langere tijd wordt blootgesteld aan zonlicht. Goed insmeren is daardoor erg belangrijk.

Koningsnacht

Maar het is niet overal meteen zonnig weer. Koningsnacht zal namelijk behoorlijk fris verlopen. Het is raadzaam om een goede jas aan te doen. In de stad daalt de temperatuur tot een maximale graad of 4, in meer open gebieden kan het zelfs nog een paar graden kouder worden. ,,De temperatuur gaat dus behoorlijk onderuit", aldus weervrouw Knol. Ook gedurende Koningsnacht lijkt het droog te blijven in de regio Rotterdam.

Dit zijn de leukste spots voor Koningsdag

Verrek, Koningsdag, dat mag natuurlijk ook weer. Na twee jaar ‘oranjeloos’ vieren we woensdag weer de verjaardag van onze Willem. Waar je in Rotterdam moet zijn voor een goed feestje, lees je hier. Liefhebbers van Koningsdag kwamen door corona twee jaar lang niet echt aan hun trekken. Nu de maatregelen verleden tijd zijn, is de feestdag dit jaar weer zo goed als vanouds, ook in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Groot feest, ook hier in Capelle aan den IJssel.

Volledig scherm Kleedjes en spelletjes in Rotterdam-Hillegersberg. © Frank de Roo

Volledig scherm Koningsdag vieren met een openingsdans en spelletjes. © Frank de Roo

