Pools en Spaans oorlogsschip te bewonderen aan in Rotterdam-Centrum

De metro stopt straks midden in dit gloednieu­we winkelcen­trum: ‘Dat maakt project extra speciaal’

Het werk aan de forse uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek in Capelle aan den IJssel vordert gestaag. Met de week groeit het complex en het is inmiddels al ruimschoots onder het metrotracé door. De ruwbouw oogt indrukwekkend en staat als een robuuste wand op het Stadsplein, dat met stevige hekken is afgezet. ‘De moeilijkheidsgraad is hoog.’