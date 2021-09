Poolse ambassadeur slaat terug: ‘Het Nederlandse systeem heeft gefaald, niet de Polen’

Ruzie in Dante­straat Rotterdam loopt uit de hand: schot gelost

16 september Bij een ruzie in de Dantestraat in Rotterdam is donderdagavond omstreeks half acht een schot gelost. Daarbij is een man gewond geraakt. Hij was bij bewustzijn en is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. Er is niemand aangehouden.