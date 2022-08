Popartiest Gil kan in geboorteland niet over straat, maar in zijn woonplaats Rotterdam is dat heel anders

In eigen land kan popartiest Gil Semedo niet over straat zonder door zijn fans te worden herkend. Ook in veel Afrikaanse landen is hij na de verkoop van meer dan een miljoen albums beroemd. Maar in Rotterdam, de stad waar hij in opgroeide, is dat gek genoeg heel anders. Over straat gaan hier is geen probleem. Wel zo lekker, vindt hij zelf. ,,Ik voel me hier thuis.’’