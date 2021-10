Popfotograaf Rob Verhorst (69) maakte persoonlijk fotoboek van Pink Floyd: ‘Band heeft iets mystieks’

Wat hem zo aanspreekt aan Pink Floyd? ,,Er hangt iets mystieks rond die band. En ze hebben diepgravende teksten.” Nog altijd heeft hij spijt dat hij in 1970 niet bij Holland Pop in Kralingen was om zijn Engelse rockhelden te zien. Het concert zeven jaar later in Ahoy was de eerste keer dat hij Pink Floyd in eigen stad zag. Verhorst (69) bemachtigde een kaartje voor het voorste vak en klikte een fotorolletje vol. ,,Ik vond het helemaal te gek om vooraan te staan, dat ben ik altijd leuk blijven vinden.”